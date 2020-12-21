Ситуація в Карабасі: вірмени протестували щодо демаркації кордонів з Азербайджаном

Прем’єр-міністр Вірменії сьогодні з робочим візитом відвідав Сюнік, зокрема Мегрі, Капан, Горіс і Сісіан. Виступаючи перед жителями міста Сісіан, Пашинян підкреслив, що кордони Вірменії, демаркація яких здійснюється сьогодні, визначені законом Вірменії про адміністративно-територіальний поділ, прийнятим ще в 2010 році.

“Згідно з цим законом, адміністративні кордони громад Хндзореск і Тех примикають до Азербайджану”, — заявив Пашинян.

За його словами, представники колишньої влади звинувачують чинну владу в визнанні ними ж окреслених кордонів.

Пашинян зазначив, що розміщення вірменських прикордонників в Сюнікській області підвищує ступінь безпеки кордонів Вірменії.

“Сьогодні багато говорять про те, що відбувається на кордонах Сюніка, ставить під загрозу безпеку області або ж є її здачею. Насправді відбувається зворотнє: наші прикордонні війська розміщуються на кордоні, і це підвищує ступінь безпеки наших кордонів”, — запевняє прем’єр.

У той же час жителі Сюніка побоюються, що після карабаської війни під загрозою опинилася найважливіша стратегічна інфраструктура регіону, зокрема, 21-кілометрова ділянка автодороги Горіс-Капан і Татевська ГЕС. На новостворюваному кордоні також розгортаються російські прикордонники.

“Я переконався, що дорогу перекрили, щоб не стало очевидно, що атмосфера в Горісі, Капані, Каджарані, Мегрі така ж, як в Сісіане. Ми не будемо вдаватися до сили, особливо в день трауру. Повертаємося в Єреван”, — написав Пашинян на своїй сторінці в Facebook після відвідування Сісіана.

Як повідомляв УНН, Вірменія вважає за необхідне відновити переговори щодо Нагірного Карабаху в рамках співголовування Мінської групи ОБСЄ.