Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко
Киев • УНН
Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергетической системе Украины улучшится в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации, в частности работой атомной генерации в осенне-зимний период.
Ситуация в энергетической системе станет лучше уже в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству, передает УНН.
"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - сказал Галущенко.
Он добавил, что это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.
"У нас построена ремонтная кампания таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно под это и все сроки адаптированы. Сегодня, с учетом той сложной ситуации, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки там, где это возможно, основное - без угрозы для ядерной и радиационной безопасности", - добавил Галущенко.
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