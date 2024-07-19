Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко

Ситуация в энергетической системе станет лучше уже в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству, передает УНН.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - сказал Галущенко.

Он добавил, что это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

"У нас построена ремонтная кампания таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно под это и все сроки адаптированы. Сегодня, с учетом той сложной ситуации, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки там, где это возможно, основное - без угрозы для ядерной и радиационной безопасности", - добавил Галущенко.

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Напомним

Со следующей недели Госэнергонадзор начнет проверку по соблюдению справедливого распределения электроэнергии в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.