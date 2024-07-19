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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко

Ситуация в энергосистеме улучшится уже в ближайшее время - Галущенко

Киев  •  УНН

19 июля 2024, 14:41  •  1195 просмотра

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Герман Галущенко заявил, что ситуация в энергетической системе Украины улучшится в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации, в частности работой атомной генерации в осенне-зимний период.

Ситуация в энергетической системе станет лучше уже в ближайшее время. Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству, передает УНН.

"Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю", - сказал Галущенко.

Он добавил, что это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах генерации.

"У нас построена ремонтная кампания таким образом, чтобы атомная генерация работала полным составом в течение осенне-зимнего периода. И соответственно под это и все сроки адаптированы. Сегодня, с учетом той сложной ситуации, которая есть из-за постоянных обстрелов, из-за аномальных погодных условий, мы стараемся максимально сократить сроки там, где это возможно, основное - без угрозы для ядерной и радиационной безопасности", - добавил Галущенко.

Шмыгаль об ограничении электроэнергии: после 20 июля рассчитываем на улучшение ситуации9 июля 2024, 12:45 • 13300 просмотров

Напомним

Со следующей недели Госэнергонадзор начнет проверку по соблюдению справедливого распределения электроэнергии в Киеве, Киевской, Полтавской, Львовской, Закарпатской и Запорожской областях.

Павел Башинский

Павел Башинский

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