Ситуация в Карабахе: Эрдоган анонсировал свой визит в город Шушу, вернувшийся под контроль Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен посетить город Шуша в Нагорном Карабахе после Рамазана (в мае). О своем намерении он рассказал на неформальном саммите Тюркского совета, передает Anadolu, пишет УНН.
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“Важно, чтобы тюркоязычные страны продолжили поддерживать Азербайджан и в деле защиты и возрождения тюркских памятников в Карабахе. Надеюсь, что скоро, после праздника Рамазан, мы посетим Шушу, что станет для нас еще одним праздником”, — пообещал турецкий лидер.
Как уточняет азербайджанское издание Report, Эрдоган сообщил, что намерен приехать в Шушу вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Контекст
Город Шуша перешел под контроль Азербайджана в ноябре 2020 года, его потеря армянскими силами стала одним из заключительных событий конфликта, обострившегося осенью. Шуша занимает стратегическое положение, город расположен примерно в 10 км к югу от столицы Нагорного Карабаха Степанакерта. Через него пролегает дорога, которая связывает Степанакерт с Арменией. Во время первой войны в Карабахе, в начале 1990-х годов, город серьезно пострадал. Сейчас население Шуши составляет немногим более 4 тыс. человек.
Почти сразу же после падения Шуши Ереван и Баку при посредничестве Москвы заключили соглашение о прекращении конфликта. В соответствии с ним значительная часть Нагорного Карабаха перешла под контроль азербайджанских военных, а контроль над соблюдением мирного соглашения был возложен на российских миротворцев. В работе совместного мониторингового центра также принимают участие несколько десятков турецких военнослужащих.