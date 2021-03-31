Ситуація у Карабасі: Ердоган анонсував свій візит в місто Шушу, яке повернулося під контроль Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що має намір відвідати місто Шуша в Нагірному Карабасі після Рамазана (у травні). Про свій намір він розповів на неформальному саміті Тюркської ради, передає Anadolu, пише УНН.
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“Важливо, щоб тюркомовні країни продовжили підтримувати Азербайджан і в справі захисту і відродження тюркських пам’яток в Карабасі. Сподіваюся, що скоро, після свята Рамазан, ми відвідаємо Шушу, що стане для нас ще одним святом”, — пообіцяв турецький лідер.
Як уточнює азербайджанське видання Report, Ердоган повідомив, що має намір приїхати в Шушу разом з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.
Контекст
Місто Шуша перейшло під контроль Азербайджану в листопаді 2020 року, його втрата вірменськими силами стала однією із заключних подій конфлікту, що загострився восени. Шуша займає стратегічне положення, місто розташоване приблизно в 10 км на південь від столиці Нагірного Карабаху Степанакерта. Через нього пролягає дорога, яка пов’язує Степанакерт з Вірменією. Під час першої війни в Карабасі, на початку 1990-х років, місто серйозно постраждало. Зараз населення Шуші становить трохи більше 4 тис. осіб.
Майже відразу ж після падіння Шуші Єреван і Баку за посередництва Москви уклали угоду про припинення конфлікту. Відповідно до неї значна частина Нагірного Карабаху перейшла під контроль азербайджанських військових, а контроль над дотриманням мирної угоди було покладено на російських миротворців. В роботі спільного моніторингового центру також беруть участь декілька десятків турецьких військовослужбовців.