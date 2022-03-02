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Ситуация в Донецкой области тяжелая, но контролируемая, в ряд магазинов завезли продукты - глава ОГА

Ситуация в Донецкой области тяжелая, но контролируемая, в ряд магазинов завезли продукты - глава ОГА

Киев • УНН

 • 136665 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Ситуация в Донецкой области тяжелая, но контролируемая, сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, добавляя, что в магазины завозят продукты, пишет УНН.

Цитата

"Ситуация в Донецкой области тяжелая, но контролируемая. Оккупантам нас не сломать", - указал председатель ОГА в Facebook.

Со слов Кириленко, идет работа над тем, чтобы Донецкая область была полностью обеспечена едой.

Детали

"Постоянно общаемся с торговыми сетями, получаем от них оперативную информацию. Уже сдвинулось с места дело с поставкой товаров в сетевые магазины, хотя еще недавно их офисы остерегались завозить товар в область. Например, в магазины сети АТБ в Новогродовке, Покровске, Селидово и Мирнограде продукты уже доставлены. Сегодня также ожидаем продукты в магазинах АТБ Бахмута, Лимана, Славянска и Краматорска. Общаемся и с другими сетями", - отметил председатель ОГА.

При этом, по его словам, проблемой остается то, что поставщики поднимают цены на товар, и цена в магазинах становится выше. "Прилагаем усилия, чтобы стабилизировать цены", - отметил он.

"Работаем с волонтерами по поставке гуманитарного груза в область. Речь идет о продовольствии, медикаментах и охлажденном мясе птицы. Работники областной военной администрации по возможности перечисляют средства на поддержку волонтеров, военных, закупают медикаменты, продукты питания, готовят пищу и передают профессиональным волонтерам", - добавил он.

Также Кириленко сегодня указал, что "38 гражданских эвакуировали в настоящее время из Волновахи". "Все они находились в одном укрытии, там есть еще люди. Вернемся и за ними. Волноваху не сдадим! Никого не бросим!" - подчеркнул председатель ОГА.

Дополнение

Полиция сообщает об очередных обстрелах в районе Мариуполя и других районах Донецкой области, а также, что в больнице скончался раненный накануне ребенок, есть и другие жертвы.

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