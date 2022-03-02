Ситуація на Донеччині: під обстріли потрапив пологовий будинок і школа, у лікарні померла дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Поліція повідомляє про чергові обстріли у районі Маріуполя та інших районах Донецької області, а також, що у лікарні померла поранена напередодні дитина, є й інші жертви, пише УНН.
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"Снаряд влучив у школу та двоповерховий будинок у Кальміуському районі. За попередніми даними, постраждалих немає.
Станом на 13.30 обстрілам піддалися місто Маріуполь та смт Мангуш. Одна людина загинула, поранено двох поліцейських. Руйнації зазнали дев'ять об'єктів: пологовий будинок, гуртожиток, продуктова крамниця тощо", - сказано у повідомленні.
Окрім того, як зазначається, вчора, 1 березня, під час обстрілу було поранено дитину. "Сьогодні хлопець помер у лікарні", - вказали у поліції.
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Зараз поліція документує військовий злочин, який стався на території Кальміуського району.
"Окупаційні війська РФ обстріляли школу № 42, горить двоповерховий будинок поблизу. Наразі полум'я ліквідують працівники ДСНС. Поліція допомагає виявити постраждалих та піклується про безпеку людей", - повідомили у поліції.
Попередня правова кваліфікація злочину - за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.