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Ситуація на Донеччині: під обстріли потрапив пологовий будинок і школа, у лікарні померла дитина

Ситуація на Донеччині: під обстріли потрапив пологовий будинок і школа, у лікарні померла дитина

Київ • УНН

 • 125450 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Поліція повідомляє про чергові обстріли у районі Маріуполя та інших районах Донецької області, а також, що у лікарні померла поранена напередодні дитина, є й інші жертви, пише УНН.

Цитата

"Снаряд влучив у школу та двоповерховий будинок у Кальміуському районі. За попередніми даними, постраждалих немає.

Станом на 13.30 обстрілам піддалися місто Маріуполь та смт Мангуш. Одна людина загинула, поранено двох поліцейських. Руйнації зазнали дев'ять об'єктів: пологовий будинок, гуртожиток, продуктова крамниця тощо", - сказано у повідомленні.

Окрім того, як зазначається, вчора, 1 березня, під час обстрілу було поранено дитину. "Сьогодні хлопець помер у лікарні", - вказали у поліції.

Деталі

Зараз поліція документує військовий злочин, який стався на території Кальміуського району.

"Окупаційні війська РФ обстріляли школу № 42, горить двоповерховий будинок поблизу. Наразі полум'я ліквідують працівники ДСНС. Поліція допомагає виявити постраждалих та піклується про безпеку людей", - повідомили у поліції.

Попередня правова кваліфікація злочину - за ст. 438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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