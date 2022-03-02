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Ситуация в Донецкой области: под обстрелы попал роддом и школа, в больнице умер ребенок

Киев • УНН

 • 125448 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Полиция сообщает об очередных обстрелах в районе Мариуполя и других районах Донецкой области, а также, что в больнице скончалс раненный накануне ребенок, есть и другие жертвы, пишет УНН.

Цитата

"Снаряд попал в школу и двухэтажный дом в Кальмиусском районе. По предварительным данным, пострадавших нет.

По состоянию на 13.30 обстрелам подверглись город Мариуполь и пгт Мангуш. Один человек погиб, ранены двое полицейских. Разрушению подверглись девять объектов: роддом, общежитие, продуктовая лавка и тому подобное", - сказано в сообщении.

Кроме того, как отмечается, вчера, 1 марта, во время обстрела был ранен ребенок. "Сегодня мальчик умер в больнице", - указали в полиции.

Детали

Сейчас полиция документирует военное преступление, произошедшее на территории Кальмиусского района.

"Оккупационные войска РФ обстреляли школу № 42, горит двухэтажный дом поблизости. Сейчас пламя ликвидируют работники ГСЧС. Полиция помогает выявить пострадавших и заботится о безопасности людей", - сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация преступления - по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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