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Ситуація у Донецькій області важка, але контрольована, у низку магазинів завезли продукти - голова ОДА

Ситуація у Донецькій області важка, але контрольована, у низку магазинів завезли продукти - голова ОДА

Київ • УНН

 • 136667 перегляди

КИЇВ. 2 березня. УНН. Ситуація на Донеччині важка, але контрольована, повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко, додаючи, що у магазини завозять продукти, пише УНН.

Цитата

"Ситуація у Донецькій області важка, але контрольована. Окупантам нас не зламати", - вказав голова ОДА у Facebook.

Зі слів Кириленка, йде робота над тим, щоб Донеччина була повністю забезпечена їжею.

Деталі

"Постійно спілкуємося із торговельними мережами, отримуємо від них оперативну інформацію. Вже зрушила з місця справа з постачанням товарів до мережевих крамниць, хоча ще недавно їхні офіси остерігалися завозити товар в область. Наприклад, в крамниці мережі АТБ у Новогродівці, Покровську, Селидовому і Мирнограді продукти вже доставлено. Сьогодні також очікуємо продукти у крамницях АТБ Бахмута, Лимана, Слов’янська і Краматорська. Спілкуємось і з іншими мережами", - зазначив голова ОДА.

При цьому, з його слів, проблемою залишається те, що постачальники піднімають ціни на товар, і ціна у крамницях стає вищою. "Докладаємо зусиль, щоб стабілізувати ціни", - зазначив він.

"Працюємо з волонтерами щодо постачання гуманітарного вантажу до області. Йдеться про продовольство, медикаменти та охолоджене м’ясо птиці. Працівники обласної воєнної адміністрації по можливості перераховують кошти на підтримку волонтерів, військових, закуповують медикаменти, продукти харчування, готують їжу та передають професійним волонтерам", - додав він.

Також Кириленко сьогодні вказав, що "38 цивільних евакуювали на даний час із Волновахи". "Усі вони перебували в одому укритті, там є ще люди. Повернемося і по них. Волноваху не здамо! Нікого не кинемо!" - підкреслив голова ОДА.

Доповнення

Поліція повідомляє про чергові обстріли у районі Маріуполя та інших районах Донецької області, а також, що у лікарні померла поранена напередодні дитина, є й інші жертви.

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