Ситуация на луганском направлении заметно успокоилась - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Вчера ситуация на луганском направлении заметно успокоилась, эпизоды нарушения режима тишины пришлись на вечер и продолжались менее часа. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Ситуация вчера заметно успокоилась. Российско-оккупационные войска провели вооруженную провокацию в Новоалександровке и открыли огонь из гранатометов по Троицкому. Оба эпизоды нарушения режима тишины пришлись на вечер и продолжались меньше часа ", - сообщил он.
Как сообщал УНН, минувшие сутки в зоне АТО прошла без потерь среди украинских бойцов.