Ситуация на луганском направлении заметно успокоилась - Минобороны

"Ситуация вчера заметно успокоилась. Российско-оккупационные войска провели вооруженную провокацию в Новоалександровке и открыли огонь из гранатометов по Троицкому. Оба эпизоды нарушения режима тишины пришлись на вечер и продолжались меньше часа ", - сообщил он.

Как сообщал УНН, минувшие сутки в зоне АТО прошла без потерь среди украинских бойцов.