Ситуація на луганському напрямку помітно заспокоїлась - Міноборони

“Ситуація вчора помітно заспокоїлась. Російсько-окупаційні війська провели збройну провокацію у Новоолександрівці та відкрили вогонь з гранатометів по Троїцькому. Обидва епізоди порушення режиму тиші припали на вечір та тривали менше години”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців.