Ситуація на луганському напрямку помітно заспокоїлась - Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Вчора ситуація на луганському напрямку помітно заспокоїлась, епізоди порушення режиму тиші припали на вечір та тривали менше години. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Ситуація вчора помітно заспокоїлась. Російсько-окупаційні війська провели збройну провокацію у Новоолександрівці та відкрили вогонь з гранатометів по Троїцькому. Обидва епізоди порушення режиму тиші припали на вечір та тривали менше години”, — повідомив він.
Як повідомляв УНН, минула доба в зоні АТО пройшла без втрат серед українських бійців.