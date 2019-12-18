Ситуация на КПВВ на Донбассе: утром в очередях застряли более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Утром в среду, 18 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях насчитали 215 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 15/60; "Марьинка" - 0/90; "Новотроицкое" - 20/10; "Гнутово" - 20/0", - говорится в сообщении.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что 17 декабря на КПВВ "Марьинка" гражданин Украины предлагал пограничникам за деньги решить вопрос о беспрепятственном пересечении линии разграничения. На такое предложение лицо получило категорический отказ. Гражданин и сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения переданы сотрудникам Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий.
За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и значительно увеличился. В общем через КПВВ проследовало 45,1 тысячи человек и 4,9 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, в КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, который направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории.