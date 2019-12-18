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Ситуація на КПВВ на Донбасі: зранку в чергах застрягли понад 200 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Зранку в середу, 18 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах нарахували 215 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 15/60; "Мар’їнка" – 0/90; "Новотроїцьке" – 20/10; "Гнутове" – 20/0", - йдеться в повідомленні.

Крім того у пресслужбі додали, що 17 грудня на КПВВ "Мар’їнка" громадянин України пропонував прикордонникам за гроші вирішити питання про безперешкодний перетин лінії розмежування. На таку пропозицію особа отримала категоричну відмову. Громадянина та повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення передано працівникам Нацполіції для проведення подальших слідчих дій.

За минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та значно збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 45,1 тисячі осіб та 4,9 тисячі транспортних засобів. 

Усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.

Нагадаємо, на КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, який прямував у бік непідконтрольної уряду України території.

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