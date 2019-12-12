На КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На КПВВ "Станиця Луганська" помер чоловік, який прямував у бік непідконтрольної уряду України території. Про це повідомляє УНН із посиланням на благодійний фонд "Право на захист".
"На вході до КПВВ "Станиця Луганська" померла людина. Чоловік 1963 р.н. прямував в бік непідконтрольної уряду України території. Його під навісом для очікування на вході до КПВВ з боку підконтрольної уряду України території знайшли медики. Смерть настала сьогодні, 12 грудня, близько 11 години", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 17 листопада на КПВВ "Станиця-Луганська" померла людина.