На КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина, который направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на благотворительный фонд "Право на защиту".
"На входе в КПВВ "Станица Луганская" умер человек. Мужчина 1963 г.р. направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 ноября на КПВВ "Станица-Луганская" умер человек.