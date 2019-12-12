На КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина

"На входе в КПВВ "Станица Луганская" умер человек. Мужчина 1963 г.р. направлялся в сторону неподконтрольной правительству Украины территории. Его под навесом для ожидания на входе в КПВВ со стороны подконтрольной правительству Украины территории нашли медики. Смерть наступила сегодня, 12 декабря, около 11:00", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 ноября на КПВВ "Станица-Луганская" умер человек.