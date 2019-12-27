Ситуация на Донбассе: боевики осуществили 9 обстрелов, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. За сутки боевики нарушили режим прекращения огня 9 раз. В результате был ранен один военный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
“Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.
Так, 4 обстрелы наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
— дважды вблизи Невельского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
— два раза неподалеку Марьинки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
— в районе населенного пункта Гладосово — с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
— рядом с Луганским — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
— два раза вблизи Песок — из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
— вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем.
Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
Напомним, 26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.