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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 52094 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 124251 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 130004 просмотра

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 127993 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 153147 просмотра

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5 марта, 08:58 • 112741 просмотра

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Ситуация на Донбассе: боевики осуществили 9 обстрелов, ранен военный

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 декабря. УНН. За сутки боевики нарушили режим прекращения огня 9 раз. В результате был ранен один военный. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

“Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия”, — говорится в сообщении.

Так, 4 обстрелы наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
— дважды вблизи Невельского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
— два раза неподалеку Марьинки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

— в районе населенного пункта Гладосово — с станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
— рядом с Луганским — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
— два раза вблизи Песок — из вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
— вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Напомним, 26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня.

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