Ситуація на Донбасі: бойовики здійснили 9 обстрілів, поранено військового

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Упродовж доби бойовики порушили режим припинення вогню 9 разів. Внаслідок чого було поранено одного військового. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

“Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї”, — сказано у повідомленні.

Так, 4 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
— двічі поблизу Невельського — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
— два рази неподалік Мар’їнки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

5 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

— в районі населеного пункту Гладосове — зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
— поряд з Луганським — зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
— два рази поблизу Пісок — з озброєння БМП, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
— поблизу Новолуганського — із гранатометів різних систем.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав порання.

Нагадаємо, 26 грудня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.

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