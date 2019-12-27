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ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції

ООС: бойовики 17 разів обстріляли українські позиції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. 26 грудня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр ООС.

9 обстрілів наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:

  • поряд з Невельським — зі стрілецької зброї;
  • два рази неподалік Красногорівки — зі станкового протитанкового гранатомету;
  • біля населеного пункту Василівка — зі стрілецької зброї;
  • поруч з Авдіївкою — з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї;
  • два рази поблизу Старогнатівки — зі стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Водяне — зі станкового протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • неподалік з Лебединським — з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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8 обстрілів позицій українських захисників противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

  • поруч з Південним — з ручного протитанкового гранатомету;
  • в районі населеного пункту Новгородське — зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
  • неподалік Кримського — з великокаліберних кулеметів;
  • поблизу Троїцького — з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету;
  • біля Старого Айдару — зі стрілецької зброї;
  • поруч з Травневим — з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Шуми — з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
  • неподалік Оріхового — з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.

Вчора, 26 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Гладосове.

Втрат з нашого боку немає.

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