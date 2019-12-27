ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 44439 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 122517 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 128271 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 126346 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 150425 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 112035 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 112268 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109914 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132281 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130881 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции

Киев  •  УНН

 • 11565 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. 26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

9 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:

  • рядом с Невельском — из стрелкового оружия;
  • два раза неподалеку Красногоровки — со станкового противотанкового гранатомета;
  • у населенного пункта Васильевка — из стрелкового оружия;
  • рядом с Авдеевкой — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
  • два раза вблизи Старогнатовки — из стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Водяное — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Лебединского — из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:

  • рядом с Южным — из ручного противотанкового гранатомета;
  • в районе населенного пункта Новгородское — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • неподалеку Крымского — из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Троицкого — из автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
  • у Старого Айдара — из стрелкового оружия;
  • рядом с Майским — из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • в районе населенного пункта Шумы — из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
  • неподалеку от Орехового — с автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово.

Потерь с нашей стороны нет.

Украинские Национальные Новости

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