ООС: боевики 17 раз обстреляли украинские позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. 26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
9 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
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- рядом с Невельском — из стрелкового оружия;
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- два раза неподалеку Красногоровки — со станкового противотанкового гранатомета;
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- у населенного пункта Васильевка — из стрелкового оружия;
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- рядом с Авдеевкой — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;
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- два раза вблизи Старогнатовки — из стрелкового оружия;
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- в районе населенного пункта Водяное — со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Лебединского — из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
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8 обстрелов позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- рядом с Южным — из ручного противотанкового гранатомета;
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- в районе населенного пункта Новгородское — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
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- неподалеку Крымского — из крупнокалиберных пулеметов;
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- вблизи Троицкого — из автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
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- у Старого Айдара — из стрелкового оружия;
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- рядом с Майским — из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- в районе населенного пункта Шумы — из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
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- неподалеку от Орехового — с автоматической гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
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Вчера, 26 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Гладосово.
Потерь с нашей стороны нет.