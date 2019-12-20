Ситуация на Донбассе: боевики вели обстрелы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. За сутки боевики нарушили режим прекращения огня 5 раз - позиции Объединенных сил обстреливали из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра ООС.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 5 раз. Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": вблизи населенного пункта Хутор Вильный - из минометов калибра 82-мм, неподалеку Светлодарска - со станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрелы по позициям Объединенных сил: рядом с Невельским - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; у Славного - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Каменки - из гранатометов различных систем, отметили в пресс-центре.

"Сегодня, 20 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала суток, 20 декабря, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по защитникам Невельского и Славного. Потерь с нашей стороны не было.

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