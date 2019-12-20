Ситуація на Донбасі: бойовики вели обстріли із гранатометів та великокаліберних кулеметів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Упродовж доби бойовики порушили режим припинення вогню 5 разів - позиції Об'єднаних сил обстрілювали із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, передає УНН із посиланням на повідомлення пресцентру ООС.
"Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 5 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82-мм; неподалік Світлодарська – зі станкових протитанкових гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил: поруч з Невельським – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля Славного - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі Кам'янки – з гранатометів різних систем, зазначили у пресцентрі.
"Сьогодні, 20 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку доби, 20 грудня, бойовики з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вели вогонь по оборонцям Невельського та Славного. Втрат з нашого боку не було.