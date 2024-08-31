Ситуация на Черниговщине: из-за обстрелов рф за сутки зафиксировано почти 50 взрывов
Киев • УНН
За сутки российские войска атаковали 8 сел в Черниговской области, используя различные виды вооружения. Пограничники зафиксировали около 50 взрывов в Новгород-Северской, Семеновской и Городнянской общинах.
Враг за прошедшие сутки обстрелял 8 сел Черниговщины, в результате чего было зафиксировано 50 взрывов. Информация о погибших или раненых не поступала. сообщило в субботу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.
Детали
Российская армия в течение суток атаковала восемь сел Черниговской области, используя различные виды вооружения. Под обстрел попали Новгород-Северская, Семеновская и Городнянская общины, где пограничники зафиксировали почти 50 взрывов.
В Новгород-Северской громаде произошло четыре взрыва возле сел Ясная Поляна и Михальчина Слобода, вероятно, в результате обстрела из минометов калибра 120 мм и сброса взрывных устройств с БПЛА.
В Семеновской громаде зафиксировано четыре взрыва в Орликовке и Тимоновичах, вероятно, от ствольной артиллерии и FPV-дронов.
В Сновской громаде зафиксировано 48 взрывов в направлении сел Клюсы, Гута Студенецкая и Хреновка, вероятно, от минометов калибра 120 мм, РСЗО, FPV-дронов и взрывных устройств, сброшенных с БПЛА.
В Городнянской громаде три взрыва, вероятно, от FPV-дронов, были зафиксированы возле Бериловки.
Информации о погибших или раненых среди местных жителей в результате обстрелов нет.
Напомним
Вчера, враг атаковал БПЛА Семеновскую общину Черниговской области. В результате атаки горело 6 домов.