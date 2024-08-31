Ситуация на Черниговщине: из-за обстрелов рф за сутки зафиксировано почти 50 взрывов

Враг за прошедшие сутки обстрелял 8 сел Черниговщины, в результате чего было зафиксировано 50 взрывов. Информация о погибших или раненых не поступала. сообщило в субботу Северное региональное представительство Государственной пограничной службы Украины, пишет УНН.

Детали

Российская армия в течение суток атаковала восемь сел Черниговской области, используя различные виды вооружения. Под обстрел попали Новгород-Северская, Семеновская и Городнянская общины, где пограничники зафиксировали почти 50 взрывов.

В Новгород-Северской громаде произошло четыре взрыва возле сел Ясная Поляна и Михальчина Слобода, вероятно, в результате обстрела из минометов калибра 120 мм и сброса взрывных устройств с БПЛА.

В Семеновской громаде зафиксировано четыре взрыва в Орликовке и Тимоновичах, вероятно, от ствольной артиллерии и FPV-дронов.

В Сновской громаде зафиксировано 48 взрывов в направлении сел Клюсы, Гута Студенецкая и Хреновка, вероятно, от минометов калибра 120 мм, РСЗО, FPV-дронов и взрывных устройств, сброшенных с БПЛА.

В Городнянской громаде три взрыва, вероятно, от FPV-дронов, были зафиксированы возле Бериловки.

Информации о погибших или раненых среди местных жителей в результате обстрелов нет.

Напомним

Вчера, враг атаковал БПЛА Семеновскую общину Черниговской области. В результате атаки горело 6 домов.