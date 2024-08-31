Ситуація на Чернігівщині: через обстріли рф за добу зафіксовано майже 50 вибухів
Київ • УНН
За добу російські війська атакували 8 сіл у Чернігівській області, використовуючи різні види озброєння. Прикордонники зафіксували близько 50 вибухів у Новгород-Сіверській, Семенівській та Городнянській громадах.
Ворог минулої доби обстріляв 8 сіл Чернігівщини, внаслідок чого було зафіксовано 50 вибухів. Інформація про загиблих чи поранених не надходила. повідомило у суботу Північне регіональне представництво Державної прикордонної служби України, пише УНН.
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Російська армія протягом доби атакувала вісім сіл Чернігівської області, використовуючи різні види озброєння. Під обстріл потрапили Новгород-Сіверська, Семенівська та Городнянська громади, де прикордонники зафіксували майже 50 вибухів.
У Новгород-Сіверській громаді сталося чотири вибухи біля сіл Ясна Поляна та Михальчина Слобода, імовірно, внаслідок обстрілу з мінометів калібру 120 мм та скидання вибухових пристроїв з БПЛА.
У Семенівській громаді зафіксовано чотири вибухи в Орликівці та Тимоновичах, ймовірно, від ствольної артилерії та FPV-дронів.
У Сновській громаді зафіксовано 48 вибухів у напрямку сіл Клюси, Гута Студенецька та Хрінівка, імовірно, від мінометів калібру 120 мм, РСЗВ, FPV-дронів та вибухових пристроїв, скинутих з БПЛА.
У Городнянській громаді три вибухи, ймовірно, від FPV-дронів, були зафіксовані біля Берилівки.
Інформації про загиблих чи поранених серед місцевих жителів внаслідок обстрілів немає.
Нагадаємо
Вчора, ворог атакував БПЛА Семенівську громаду Чернігівської області. Внаслідок атаки горіло 6 будинків.