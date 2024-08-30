росіяни атакували дронами прикордоння Чернігівщини: горять 6 будинків
Київ • УНН
росіяни атакували БПЛА Семенівську громаду Чернігівської області. Внаслідок нападу на прикордонне село загорілося 6 будинків, повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Ворог атакував БПЛА Семенівську громаду Чернігівської області. Внаслідок атаки горить 6 будинків. Про це повідомив у Телеграмі начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, пише УНН.
Черговий ворожий обстріл Семенівської громади. За інформацією РВА, після атаки дронами горить 6 будинків у прикордонному селі
Війська рф завдали ракетний удар по Чернігівщині - ОК "Північ"30.08.24, 10:45 • 20821 перегляд