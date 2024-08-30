россияне атаковали дронами приграничье Черниговщины: горят 6 домов
Киев • УНН
россияне атаковали БПЛА Семеновскую общину Черниговской области. В результате нападения на пограничное село загорелось 6 домов, сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Враг атаковал БПЛА Семеновскую громаду Черниговской области. В результате атаки горит 6 домов. Об этом сообщил в Телеграмме начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, пишет УНН.
Очередной вражеский обстрел Семеновской громады. По информации РВА, после атаки дронами горит 6 домов в приграничном селе
Війська рф завдали ракетний удар по Чернігівщині - ОК "Північ"30 августа 2024, 07:45 • 18791 просмотр