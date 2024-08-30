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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф нанесли ракетный удар по Черниговской области - ОК "Север"

Войска рф нанесли ракетный удар по Черниговской области - ОК "Север"

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 07:45  •  8813 просмотра

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Российские войска обстреляли приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Зафиксировано 97 обстрелов, ранены 14 гражданских, повреждены здания и инфраструктура.

Российские войска нанесли ракетный удар по Черниговской области, сообщили в оперативном командовании «Север» в пятницу в Facebook, пишет УНН.

Детали

Российские захватчики, как сообщается, продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего в течение суток по состоянию на 5 часов 30 августа насчитано 97 обстрелов (350 взрывов) из различных видов вооружения.

По данным ОК «Север», в Былке Черниговской области за прошедшие сутки был зафиксирован «взрыв, вероятно ракетный удар».

«Ранены 14 гражданских лиц. Враг ударил ракетой и авиабомбами по Черниговщине и Сумщине. Сохраняется высокая активность применения вражеских ФПВ-дронов. Количество обстрелов снова возросло. Повреждены учебное заведение, многоквартирные и частные жилые дома, объекты промышленности и критической инфраструктуры, частные автомобили и др.», - сообщили в ОК „Север“.

Армія рф обстріляла Чернігівщину 17 разів: є пошкодження30 августа 2024, 06:23 • 10205 просмотров

Юлия Шрамко

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