Армия рф обстреляла Черниговскую область 17 раз: есть повреждения
Киев • УНН
За сутки 29 августа оккупанты осуществили 17 обстрелов по Черниговской области. В селах Новгород-Северской и Семеновской громад повреждены и уничтожены жилые дома, магазин и хозяйственные постройки.
Российские войска за прошедшие сутки совершили 17 обстрелов по Черниговской области. В селах двух громад повреждены и уничтожены жилые дома, магазин и хозяйственные постройки, сообщил в пятницу глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Детали
"За сутки 29 августа враг совершил 17 обстрелов (52 взрыва) по Черниговщине", - написал Чаус и перечислил:
- Новгород-Северская громада: в селе поврежден магазин, в соседнем - частный дом.
- Семеновская громада: в селе сгорели две хозяйственные постройки, в другом сгорели 5 домов и 2 хозяйственные постройки.
Предварительно, по словам главы ОВА, без пострадавших.
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