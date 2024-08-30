Армія рф обстріляла Чернігівщину 17 разів: є пошкодження
Київ • УНН
За добу 29 серпня окупанти здійснили 17 обстрілів по Чернігівській області. У селах Новгород-Сіверської та Семенівської громад пошкоджено та знищено житлові будинки, магазин і господарчі споруди.
Російські війська минулої доби здійснили 17 обстрілів по Чернігівській області. У селах двох громад пошкоджено та знищено житлові будинки, магазин і господарчі споруди, повідомив у п'ятницю голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Деталі
"За добу 29 серпня ворог здійснив 17 обстрілів (52 вибухи) по Чернігівщині", - написав Чаус і перечислив:
- Новгород-Сіверська громада: у селі пошкоджено магазин, в сусідньому – приватний будинок.
- Семенівська громада: у селі згоріли дві господарчі будівлі, в іншому згоріли 5 будинків і 2 господарчі будівлі.
Попередньо, зі слів голови ОВА, без постраждалих.
росіяни з дрона атакували цивільне авто з продуктами на Чернігівщині: водій отримав контузію29.08.24, 15:38 • 18680 переглядiв