Війська рф завдали ракетний удар по Чернігівщині - ОК "Північ"
Київ • УНН
Російські війська обстріляли прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 97 обстрілів, поранено 14 цивільних, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.
Російські війська завдали ракетний удар по Чернігівській області, повідомили в оперативному командуванні "Північ" у п'ятницю у Facebook, пише УНН.
Деталі
Російські загарбники, як повідомляється, продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби станом на 5 годину 30 серпня нараховано 97 обстрілів (350 вибухів) із різних видів озброєння.
За даними ОК "Північ", у Билці Чернігівської області минулої доби було зафіксовано "вибух, ймовірно ракетний удар".
"Поранено 14 цивільних осіб. Ворог вдарив ракетою та авіабомбами по Чернігівщині та Сумщині. Зберігається висока активність застосування ворожих ФПВ-дронів. Кількість обстрілів знову зросла. Пошкоджені навчальний заклад, багатоквартирні та приватні житлові будинки, об'єкти промисловості та критичної інфраструктури, приватні автомобілі та ін.", - повідомили в ОК "Північ".
Армія рф обстріляла Чернігівщину 17 разів: є пошкодження30.08.24, 09:23 • 15022 перегляди