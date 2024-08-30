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Війська рф завдали ракетний удар по Чернігівщині - ОК "Північ"

Війська рф завдали ракетний удар по Чернігівщині - ОК "Північ"

Київ • УНН

 • 20821 перегляди

Російські війська обстріляли прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Зафіксовано 97 обстрілів, поранено 14 цивільних, пошкоджено будівлі та інфраструктуру.

Російські війська завдали ракетний удар по Чернігівській області, повідомили в оперативному командуванні "Північ" у п'ятницю у Facebook, пише УНН.

Деталі

Російські загарбники, як повідомляється, продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, Сумської та Харківської областей. Всього протягом доби станом на 5 годину 30 серпня нараховано 97 обстрілів (350 вибухів) із різних видів озброєння.

За даними ОК "Північ", у Билці Чернігівської області минулої доби було зафіксовано "вибух, ймовірно ракетний удар".

"Поранено 14 цивільних осіб. Ворог вдарив ракетою та авіабомбами по Чернігівщині та Сумщині. Зберігається висока активність застосування ворожих ФПВ-дронів. Кількість обстрілів знову зросла. Пошкоджені навчальний заклад, багатоквартирні та приватні житлові будинки, об'єкти промисловості та критичної інфраструктури, приватні автомобілі та ін.", - повідомили в ОК "Північ".

Армія рф обстріляла Чернігівщину 17 разів: є пошкодження30.08.24, 09:23 • 15022 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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