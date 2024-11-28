Ситуация критическая: на оккупированной Донетчине люди остались без воды

В Донецке и Макеевке, находящихся под временной оккупацией России, жители столкнулись с полным отсутствием питьевой воды и проблемами с водой для бытовых нужд. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

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Ситуация с водоснабжением достигла критической точки. Жители остались без питьевой воды, а во многих районах полностью исчезла даже техническая вода, которая ранее использовалась для бытовых нужд.

Графики подвоза воды в определенные оккупантами пункты не работают. Это вызвало шквал жалоб в российскую оккупационную администрацию, на который никакого действия. Люди, несмотря на страх репрессий, готовы к бунту. На что коллаборанты реагируют очередными обещаниями. - говорится в сообщении ЦНС.

Больше всего страдают от такой преступной бесхозяйственности оккупантов, которые обещали местным прекрасную жизнь в" русской мере", люди с ограниченными физическими возможностями.

Напомним

Ранее УНН информировало, что в городах оккупированной Луганщины вода подается лишь несколько часов в сутки. Жителям не хватает воды на бытовые нужды, при этом абонплата сохраняется.