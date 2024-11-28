Ситуация критическая: на оккупированной Донетчине люди остались без воды

ukenru
В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог
 • 74874 просмотра

В Украине анализируют шесть маршрутов для запуска платных дорог

Zelenskyy signed a law on raising taxes
 • 89120 просмотра

Zelenskyy signed a law on raising taxes

Эксклюзив
Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии
 • 103596 просмотра

Бровары присоединились к международной программе восстановления при поддержке ПРООН и правительства Японии

Эксклюзив
АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"
 • 107691 просмотра

АРМА создает правила под избранных: эксперт намекнул на манипуляции с критериями конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер"

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев
 • 107122 просмотра

Графики отключений ужесточают из-за ракетной атаки рф: что ждет украинцев

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал
 • 104164 просмотра

путин снова пригрозил применить новую ракетную систему "Орешник": что сказал

Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 142377 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 213776 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 213078 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 195862 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 72166 просмотра
Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

Зеленский подписал закон о добровольном возвращении после СОЧ на военную службу

 • 36958 просмотра
Около 2 млн элементов культурного наследия Украины под российской оккупацией

Около 2 млн элементов культурного наследия Украины под российской оккупацией

 • 25473 просмотра
ЕС начал проверку украинских законов о железнодорожном транспорте

ЕС начал проверку украинских законов о железнодорожном транспорте

 • 24417 просмотра
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 68148 просмотра
публикации
Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

Снова пиар на МСЭК: как глава АРМА Елена Дума превращает совещания и призывы в фальшивые достижения

 • 68148 просмотра
Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

Главный юрист НБУ Зима и его роль в незаконной ликвидации "Конкорда"

 • 118760 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

 • 146846 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 171426 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 213776 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

Монатик и Джамала анонсировали совместный трек "Зову": что известно о коллаборации

17:20 • 16571 просмотра
Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

Для "Ноттинг Хилла" хотели снять сиквел, но Джулия Робертс отвергла идею

 • 72152 просмотра
Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

Создатель "Отчаянных домохозяек" намекнул на возможный перезапуск сериала

 • 111259 просмотра
Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

Режиссер "Дюны" Дени Вильнев не хотел бы снимать очередное продолжение "Звездных войн", хотя и был фанатом в детстве

 • 114078 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

 • 109024 просмотра
Актуальное
Ситуация критическая: на оккупированной Донетчине люди остались без воды

Ситуация критическая: на оккупированной Донетчине люди остались без воды

Киев  •  УНН

 • 3893 просмотра

Read in English

Во временно оккупированных Донецке и Макеевке полностью отсутствует питьевая вода, а во многих районах исчезла техническая вода. Графики подвоза воды не работают, оккупационные власти игнорируют жалобы местных жителей.

В Донецке и Макеевке, находящихся под временной оккупацией России, жители столкнулись с полным отсутствием питьевой воды и проблемами с водой для бытовых нужд. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.     

детали

Ситуация с водоснабжением достигла критической точки. Жители остались без питьевой воды, а во многих районах полностью исчезла даже техническая вода, которая ранее использовалась для бытовых нужд.  

Графики подвоза воды в определенные оккупантами пункты не работают. Это вызвало шквал жалоб в российскую оккупационную администрацию, на который никакого действия. Люди, несмотря на страх репрессий, готовы к бунту. На что коллаборанты реагируют очередными обещаниями.

- говорится в сообщении ЦНС.

Больше всего страдают от такой преступной бесхозяйственности оккупантов, которые обещали местным прекрасную жизнь в" русской мере", люди с ограниченными физическими возможностями.

Напомним

Ранее УНН информировало, что в городах оккупированной Луганщины вода подается лишь несколько часов в сутки. Жителям не хватает воды на бытовые нужды, при этом абонплата сохраняется.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна
donetskДонецк