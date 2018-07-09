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Сытник: в процедуре проведения аудита НАБУ есть пробелы

Сытник: в процедуре проведения аудита НАБУ есть пробелы

Киев  •  УНН

 • 8290 просмотра

КИЕВ. 9 июля. УНН. В процедуре проведения аудита Национального антикоррупционного бюро есть пробелы в части проведения аудита и его методологии. Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью DW, передает УНН.

"Я не буду комментировать это напрямую. Но если мы проанализируем закон о Национальном антикоррупционном бюро, который регулирует процедуру проведения аудита, действительно там есть огромная пропасть по поводу порядка проведения аудита и методологии. Есть предмет аудита, он состоит из двух частей. Первая - это эффективность работы бюро, и вторая - это независимость. По поводу независимости, видимо, на мой взгляд, очень много доказательств раз независимости, потому что власть действительно постоянно пытается нас уничтожить или обуздать, или давить. И здесь как раз аудит очень прост в этой части. Но в части как раз эффективности, это оценочное понятие", - заявил Сытник.

Сытник отметил, что законом не определены критерии эффективности НАБУ, поэтому до сих пор не понятно, как аудит будет происходить.

"Трудно оценить эффективность НАБУ, не оценивая эффективность прокуроров и не давая оценку работе судов, рассматривающих эти дела. Это такое очень оценочное понятия. Как это все будет использоваться в ходе аудита, очень трудно предсказать", - отметил он.

Напомним, в июне Президент Украины назначил в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ Павла Жебривского.

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