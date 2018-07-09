Ситник: в процедурі проведення аудиту НАБУ є прогалини

"Я не буду коментувати це напряму. Але якщо ми проаналізуємо закон про Національне антикорупційне бюро, який регулює процедуру проведення аудиту, дійсно там є величезна прогалина з приводу порядку проведення аудиту і методології. Є предмет аудиту, він складається з двох частин. Перша - це ефективність роботи бюро, і друга - це незалежність. З приводу незалежності, мабуть, на мою думку, дуже багато доказів якраз незалежності, тому що влада дійсно постійно намагається нас знищити чи приборкати, чи тиснути. І тут якраз аудит дуже простий в цій частині. Але в частині якраз ефективності, це оціночне поняття", - заявив Ситник.



Ситник зазначив, що законом не визначені критерії ефективності НАБУ, тому досі не зрозуміло, як аудит буде відбуватись.



"Важко оцінити ефективність НАБУ, не оцінюючи ефективність прокурорів і не даючи оцінку роботі судів, які розглядають ці справи. Це таке дуже оцінювальне поняття. Як це все буде використовуватися в ході аудиту, дуже важко передбачити", - відзначив він.



Нагадаємо, в червні Президент України призначив до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ Павла Жебрівського.



