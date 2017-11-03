Директор НАБУ опроверг данные о предупреждении Авакова об обыске

"Это не соответствует действительности", - отметил он во время ответов на вопросы заседаний парламентского комитета по вопросам борьбы с коррупцией.

Он добавил, что "если посмотреть на реакцию участников, то они явно не знали, что у них будет обыск".

Стоит отметить, что отчет директора НАБУ проходит в режиме не заседание комитета, а слушаний в комитете, поскольку отсутствует кворум членов комитета.

Напомним, Александр Аваков заявил, что уголовное производство в отношении него не имеет ничего общего с юриспруденцией, а попыткой давления на его отца.

31 октября двум задержанным по делу "рюкзаков Авакова" сообщили о подозрении. Одним из них стал сын главы МВД Арсена Авакова Александр.

Впоследствии стало известно, что подозрение объявили и третьем задержанному в этом деле.