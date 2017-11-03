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Директор НАБУ спростував дані щодо попередження Авакова про обшук

Директор НАБУ спростував дані щодо попередження Авакова про обшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Директор НАБУ Артем Ситник у п’ятницю, 3 листопада, спростував дані, викладені у матеріалі одного зі ЗМІ про нібито попередження сина Авакова про слідчі дії, передає кореспондент УНН.

"Це не відповідає дійсності", - зазначив він під час відповідей на запитання на засідані парламентського комітету з питань боротьбі з корупцією.

Він додав, що "якщо подивитися на реакцію учасників, то вони очевидно не знали, що в них буде обшук".

Варто зазначити, що звіт директора НАБУ проходить у режимі не засідання комітету, а комітетських слухань, оскільки відсутній кворум членів комітету.

Нагадаємо, Олександр Аваков заявив, що кримінальне провадження стосовно нього не має нічого спільного з юриспруденцією, а спробою тиску на його батька.

31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.

Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі.

Українські Національні Новини

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