Директор НАБУ спростував дані щодо попередження Авакова про обшук
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Директор НАБУ Артем Ситник у п’ятницю, 3 листопада, спростував дані, викладені у матеріалі одного зі ЗМІ про нібито попередження сина Авакова про слідчі дії, передає кореспондент УНН.
"Це не відповідає дійсності", - зазначив він під час відповідей на запитання на засідані парламентського комітету з питань боротьбі з корупцією.
Він додав, що "якщо подивитися на реакцію учасників, то вони очевидно не знали, що в них буде обшук".
Варто зазначити, що звіт директора НАБУ проходить у режимі не засідання комітету, а комітетських слухань, оскільки відсутній кворум членів комітету.
Нагадаємо, Олександр Аваков заявив, що кримінальне провадження стосовно нього не має нічого спільного з юриспруденцією, а спробою тиску на його батька.
31 жовтня двом затриманим у справі "рюкзаків Авакова" повідомили про підозру. Одним із них став син голови МВС Арсена Авакова Олександр.
Згодом стало відомо, що підозру оголосили і третьому затриманому в цій справі.