Сытник прокомментировал информацию по делу Омеляна

"По поводу по министру инфраструктуры... Это - неправда. Расследование продолжается, но там еще трудно говорить, чем оно закончится. Поэтому это достаточно фейковых новость", - сказал Сытник, отвечая на вопрос о подозрении в незаконном обогащении.

Как сообщал УНН, в соответствии с постановлением Соломенского районного суда Киева, в октябре прошлого года стало известно, что НАБУ осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Владимиром Омеляном. При этом тогда же в НАБУ сообщили, что не сообщали о подозрении Омеляну.

3 ноября прошлого года детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета министров Украины.