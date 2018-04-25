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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Ситник прокоментував інформацію щодо справи Омеляна

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 квітня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, говорячи про інформацію з приводу міністра інфраструктури Володимира Омеляна і підозри у незаконному збагаченні, заявив, що розслідування триває, але ще важко говорити, чим воно закінчиться. Про це Ситник сказав сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент УНН.

Ситник прокоментував інформацію щодо справи Омеляна

"З приводу по міністру інфраструктури... Це - неправда. Розслідування триває, але там ще важко говорити, чим воно закінчиться. Тому це достатньо фейкова новина", - сказав Ситник, відповідаючи на запитання щодо підозри у незаконному збагаченні.

Як повідомляв УНН, відповідно до ухвали Солом’янського районного суду Києва, у жовтні минулого року стало відомо, що НАБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом декларування недостовірної інформації та незаконного збагачення міністром інфраструктури Володимиром Омеляном. При цьому тоді ж у НАБУ повідомили, що не повідомляли про підозру Омеляну.

3 листопада минулого року детективи НАБУ проводили слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у травні 2017 року за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних одним із членів Кабінету міністрів України.

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