Сытник обещает продолжать “трогать власть за чувствительные места”
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник обещает и в дальнейшем проводить расследования против любых представителей власти. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, передает УНН.
“Мы как трогали власть, так и будем трогать ее за самые чувствительные места. И никто никого на короткий поводок не посадит”, — сказал Сытник.
Напомним, директор НАБУ заявлял, что за три года существования НАБУ удалось “пошатнуть касту неприкосновенных”.
Как сообщал УНН, НАБУ подготовило подозрение на одного из топ-чиновников Украины, которую передало на подпись Генпрокурору.