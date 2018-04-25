Сытник обещает продолжать “трогать власть за чувствительные места”

“Мы как трогали власть, так и будем трогать ее за самые чувствительные места. И никто никого на короткий поводок не посадит”, — сказал Сытник.

Напомним, директор НАБУ заявлял, что за три года существования НАБУ удалось “пошатнуть касту неприкосновенных”.

Как сообщал УНН, НАБУ подготовило подозрение на одного из топ-чиновников Украины, которую передало на подпись Генпрокурору.