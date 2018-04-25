Ситник обіцяє продовжувати "чіпати владу за чутливі місця"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник обіцяє і надалі проводити розслідування проти будь-яких представників влади. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві, передає УНН.
"Ми як чіпали владу, так і будемо чіпати її за найчутливіші місця. І ніхто нікого на короткий повідок не посадить", - сказав Ситник.
Нагадаємо, директор НАБУ заявляв, що за три роки існування НАБУ вдалося "похитнути касту недоторканних".
Як повідомляв УНН, НАБУ підготувало підозру на одного з топ-чиновників України, яку передало на підпис Генпрокурору.