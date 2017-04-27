Систему электронных виз введут в Египте с июня
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Власти Египта начнут реализацию новой визовой системы, которая предусматривает введение электронных виз, с 1 июня. Об этом заявил министр туризма Египта Яхья Рашид, передает УНН со ссылкой на Egypt Independent.
"В рамках этой системы любой турист в любой точке мира будет иметь право подать заявку на получение электронной визы", - заявил Я.Рашид.
Министр заявил, что вскоре Египет объявит список стран, чьи граждане смогут получить визу на въезд в страну прямо в аэропорту.
Также он сообщил, что правительство утвердило предложенный электронный визовый проект еще в марте. Однако заработает он в начале июня.
Туристы смогут получать и оплачивать электронные визы заранее через интернет-систему, которая ускоряет процесс иммиграции и процедуры прибытия в аэропортах.
Как сообщал УНН, систему электронных виз для иностранцев планируют ввести в Украине.