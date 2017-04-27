Систему електронних віз введуть в Єгипті із червня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Влада Єгипту почне реалізацію нової візової системи, яка передбачає введення електронних віз, з 1 червня. Про це заявив міністр туризму Єгипту Яхья Рашид, передає УНН з посиланням на Egypt Independent.
“У рамках цієї системи будь-який турист в будь-якій точці світу матиме право подати заявку на отримання електронної візи” — заявив Я.Рашид.
Міністр заявив, що незабаром Єгипет оголосить список країн, чиї громадяни зможуть отримати візу на в’їзд у країну просто в аеропорту.
Також він повідомив, що уряд затвердив запропонований електронний візовий проект ще в березні. Однак запрацює він на початку червня.
Туристи зможуть отримувати та оплачувати електронні візи заздалегідь через інтернет-систему, яка прискорює процес імміграції та процедури прибуття в аеропортах.
Як повідомляв УНН, систему електронних віз для іноземців планують запровадити в Україні.