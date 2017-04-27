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Систему електронних віз введуть в Єгипті із червня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Влада Єгипту почне реалізацію нової візової системи, яка передбачає введення електронних віз, з 1 червня. Про це заявив міністр туризму Єгипту Яхья Рашид, передає УНН з посиланням на Egypt Independent.

Систему електронних віз введуть в Єгипті із червня

“У рамках цієї системи будь-який турист в будь-якій точці світу матиме право подати заявку на отримання електронної візи” — заявив Я.Рашид.

Міністр заявив, що незабаром Єгипет оголосить список країн, чиї громадяни зможуть отримати візу на в’їзд у країну просто в аеропорту.

Також він повідомив, що уряд затвердив запропонований електронний візовий проект ще в березні. Однак запрацює він на початку червня.

Туристи зможуть отримувати та оплачувати електронні візи заздалегідь через інтернет-систему, яка прискорює процес імміграції та процедури прибуття в аеропортах.

Як повідомляв УНН, систему електронних віз для іноземців планують запровадити в Україні.

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