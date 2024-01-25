Сырский поздравил бойцов 42-й бригады с годовщиной создания

25 января годовщину создания отметили бойцы 42-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск, которые сейчас несут службу на Бахмутском направлении. Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский лично посетил защитников на боевых позициях, чтобы поздравить их, передает УНН.

Спасибо каждому и каждой из Вас, кто стоит на защите Родины! Помним каждого, кто отдал свою жизнь за свободное будущее нашей страны. - сказал Сырский.

Детали

25 января свою первую годовщину создания отметила 42-я отдельная механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Бойцы 42-й бригады сейчас выполняют задачи на Бахмутском направлении. Чтобы поздравить их с годовщиной создания Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский лично приехал к воинам на передовую. Он пожелал военным успехов на поле боя, и минимум потерь.