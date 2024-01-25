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Сирський привітав бійців 42-ї бригади із річницею створення

Сирський привітав бійців 42-ї бригади із річницею створення

Київ • УНН

 • 29369 перегляди

42-гу окрему механізовану бригаду Сухопутних військ Збройних Сил України відвідав командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, який відсвяткував річницю створення бригади. Він подякував військовим на Бахмутському напрямку та висловив сподівання на мінімальні втрати.

25 січня річницю створення відзначили бійці 42-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ, які нині несуть службу на Бахмутському напрямку. Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський особисто відвідав  захисників на бойових позиціях, аби привітати їх, передає УНН.

Дякую кожному і кожній з Вас, хто стоїть на захисті Батьківщини! Пам’ятаємо кожного, хто віддав своє життя за вільне майбутнє нашої країни.

– сказав Сирський.

Деталі

25 січня свою першу річницю створення відзначила 42-га окрема механізована бригада Сухопутних військ Збройних сил України.

Бійці 42-ї бригади нині виконують завдання на Бахмутському напрямку. Аби привітати їх з річницею створення Командувач  Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський особисто приїхав до воїнів на передову. Він побажав військовим успіхів на полю бою, та мінімум втрат.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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