Сирийский диктатор Асад и его жена заразились COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Президент Сирии Башар Асад с супругой Асмой объявили в воскресенье, что после положительного анализа на коронавирус находятся на домашнем карантине. Как сообщила канцелярия главы государства, состояние сирийского лидера и его супруги стабильное, пишет УНН со ссылкой на подконтрольное Дамаску агентство SANA.
Детали
“Президент Асад с супругой будут продолжать свою работу в период домашнего карантина, который продлится две-три недели”, — указывается в заявлении.
В нем говорится, что президентская чета, почувствовав легкое недомогание, сопровождавшееся симптомами, схожими с заражением коронавирусом, прошли ПЦР-тестирование. “Результат показал, что они (президент Башар Асад и супруга Асма) инфицированы COVID-19, однако оба находятся в хорошем, стабильном состоянии”, — отметила канцелярия.
В документе подчеркивается, что Асад с супругой “приветствуют медицинский персонал, работающий на передовой линии борьбы с коронавирусом, и призывают всех сирийцев в максимально возможной степени соблюдать профилактические меры”.
Дополнение
Согласно статистике ВОЗ — в Сирийской Арабской Республике 15 981 случай заболевания, 1 063 человека погибли. При этом стоит отметить, что данные по Сирии крайне неточны в виду кровавой гражданской войны, идущей в стране с 2011 года, что не позволяет правительству в Дамаске контролировать всю территорию страны и подавать соответствующие данные о ситуации с COVID-19.
Также в стране все ещё не началась вакцинация: процесс доставки вакцины крайне сложно организовать. Ранее СМИ сообщали, что правительство Израиля тайно согласилось закупить для Сирии партию российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в обмен на освобождение из плена своей гражданки.