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Сирійський диктатор Асад та його дружина інфікувалися COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Президент Сирії Башар Асад з дружиною Асмою оголосили в неділю, що після позитивного аналізу на коронавірус знаходяться на домашньому карантині. Як повідомила канцелярія глави держави, стан сирійського лідера і його дружини стабільний, пише УНН з посиланням на підконтрольне Дамаску агентство SANA.

Деталі

“Президент Асад з дружиною будуть продовжувати свою роботу в період домашнього карантину, який триватиме два-три тижні”, — вказується в заяві.

У ньому говориться, що президентське подружжя, відчувши легке нездужання, що супроводжувалося симптомами, схожими з зараженням коронавірусом, пройшли ПЛР-тестування. “Результат показав, що вони (президент Башар Асад і дружина Асма) інфіковані COVID-19, однак обидва знаходяться в хорошому, стабільному стані”, — зазначила канцелярія.

У документі підкреслюється, що Асад з дружиною “вітають медичний персонал, що працює на передовій лінії боротьби з коронавірусом, і закликають всіх сирійців в максимально можливій мірі дотримуватися профілактичних заходів”.

Доповнення

Згідно зі статистикою ВООЗ — в Сирійській Арабській Республіці 15 981 випадок захворювання, 1 063 людини загинули. При цьому варто зазначити, що дані по Сирії вкрай неточні через криваву громадянську війну, що йде в країні з 2011 року, що не дозволяє уряду в Дамаску контролювати всю територію країни і подавати відповідні дані про ситуацію з COVID-19.

Також в країні все ще не почалася вакцинація: процес доставки вакцини вкрай складно організувати. Раніше ЗМІ повідомляли, що уряд Ізраїлю таємно погодився закупити для Сирії партію російської вакцини проти коронавірусу “Супутник V” в обмін на звільнення з полону своєї громадянки.

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