Сирийские повстанцы начали новое наступление на Дамаск
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Повстанцы и джихадисты начали новую атаку в восточном Дамаске, через два дня после того, как сирийские правительственные силы отбили первое нападение, передает УНН со ссылкой на ВВС .
Представитель повстанцев сказал, что они отбили район Джобар, который заняли в воскресенье, но потом потеряли во время ожесточенных столкновений.
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Но государственные СМИ сообщили, что попытки просачивания повстанцев "сорвались", и военные бомбят позиции повстанцев.
В понедельник военные самолеты проводили десятки ударов по окрестным районам, которые заняли повстанцы.
После боев в эти выходные, по меньшей мере 38 проправительственных военных погибли, с другой стороны потери насчитывают 34 человека.
Руководитель британской группы мониторинга, Рами Абдель Рахман заявил агентству, что нападение во вторник началось с "мощного взрыва на рассвете, и скорее всего, взорвался автомобиль, который заминировали повстанцы между районами Джобар и Кабун против позиции режима".
Военно-воздушные силы правительства ответили налетами на позиции повстанцев, но они в ответ обстреляли районы Аббасиин и Тиджара, добавил Абдель Рахман.