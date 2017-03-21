Сирійські повстанці почали новий наступ на Дамаск
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Повстанці і джихадисти почали нову атаку в східному Дамаску, через два дні після того, як сирійські урядові сили відбили перший напад, передає УНН з посиланням на ВВС.
Представник повстанців сказав, що вони відбили район Джобар, який зайняли в неділю, але потім втратили під час запеклих зіткнень.
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Але державні ЗМІ повідомили, що спроби просочування повстанців "зірвалися", і що військові бомбардують позиції повстанців.
У понеділок військові літаки проводили десятки ударів по навколишніх районах, які зайняли повстанці.
Після боїв у ці вихідні, щонайменше 38 проурядових військових загинули, з іншого боку втрати налічують 34 особи.
Керівник британської групи моніторингу, Рамі Абдель Рахман заявив агентству, що напад у вівторок почався із "потужного вибуху на світанку, і швидше за все, вибухнув автомобіль, який замінували повстанці між районами Джобар і Кабун проти позиції режиму".
Військово-повітряні сили уряду відповіли нальотами на позиції повстанців, але вони у відповідь обстріляли райони Аббасиїн і Тіджара, додав Абдель Рахман.