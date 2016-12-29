Сирийские повстанцы обсуждают с Турцией условия перемирия
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Представители ведущих групп сирийских повстанцев, противостоящих войскам президента Башара Асада, ведут переговоры с Турцией об условиях перемирия в Сирии. Об этом в среду, 28 декабря, заявил председатель политического крыла салафитской группировки "Ахрар аш-Шам" Мунир аль-Саял, передает УНН со ссылкой на Reuters .
"Дискуссии продолжаются при поддержке Турции", - сказал Мунир аль-Саял.
Впрочем, по его словам "русский враг" стремится исключить из условий перемирия подконтрольные оппозиции территории, расположенные вблизи сирийской столицы Дамаска.
Между тем представитель другого оппозиционной группировки заявил, что "детали перемирия еще нужно официально представить в различных фракциях". Ожидается, что на этой неделе обсуждения условий перемирия будет продолжаться.
Анкара подтверждает наличие плана.
Отметим, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил 28 декабря, что российско-турецкий план перемирия в Сирии существует и он согласован. Он также заверил, что уже готов текст соответствующей резолюции по Сирии. Чавушоглу подчеркнул, что Турция и в дальнейшем выступает за отказ Башара Асада от власти. Он также отметил, что сирийская оппозиция ни в коем случае не воспринимает идею переходного правительства с Башаром Асадом во главе.