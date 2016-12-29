Сирійські повстанці обговорюють з Туреччиною умови перемир'я
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Представники провідних груп сирійських повстанців, що протистоять військам президента Башара Асада, ведуть переговори з Туреччиною щодо умов перемир'я в Сирії. Про це в середу, 28 грудня, заявив голова політичного крила салафітського угруповання "Ахрар аш-Шам" Мунір аль-Саял, передає УНН з посиланням на Reuters.
“Дискусії тривають за підтримки Туреччини”, — сказав Мунір аль-Саял.
Утім, за його словами “російський ворог” прагне виключити з умов перемир’я підконтрольні опозиції території, розташовані поблизу сирійської столиці Дамаска.
Тим часом представник іншого опозиційного угруповання заявив, що “деталі перемир’я ще треба офіційно представити в різних фракціях”. Очікується, що цього тижня обговорення умов перемир’я триватиме.
Анкара підтверджує наявність плану
Зазначимо, що Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив 28 грудня, що російсько-турецький план перемир’я в Сирії існує й він узгоджений. Він також запевнив, що вже готовий текст відповідної резолюції щодо Сирії. Чавушоглу наголосив, що Туреччина й надалі виступає за відмову Башара Асада від влади. Він також зазначив, що сирійська опозиція в жодному разі не сприймає ідею перехідного уряду з Башаром Асадом на чолі.