В Сирии ликвидировали высокопоставленного командира "ИГ"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Один из высокопоставленных командиров террористической группировки "Исламское государство" ликвидирован во время авиаудара коалиции в Сирии в понедельник, сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Как рассказал собеседник агентства, командир "ИГ" Абу Джандали Аль-Кувейт (Абу Джандали Аль-Кувейт) был убит рядом с плотиной на реке Евфрат, которая находится в 40 километрах от сирийского города Ракка. По данным агентства, он был один из ключевых лидеров группировки в этом городе, который считается "столицей" боевиков в Сирии.