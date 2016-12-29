Сирії ліквідували високопоставленого командира "ІД"

Як розповів співрозмовник агентства, командир “ІД” Абу Джандал Аль-Кувейт (Абу Джандалем Аль-Кувейт) був убитий поряд з греблею на річці Євфрат, яка знаходиться в 40 кілометрах від сирійського міста Ракка. За даними агентства, він був один із ключових лідерів угруповання в цьому місті, що вважається “столицею” бойовиків в Сирії.