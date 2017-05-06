Сириец нелегально пытался попасть к любимой из Одесской области

Вчера вечером во время мониторинга государственной границы пограничный наряд Луцкого отряда неподалеку н.п. Старовойтово, что в Любомльском районе Волынской области, обнаружил нарушителя границы.

Неизвестного пограничники заметили во время патрулирования близ реки Западный Буг. Мужчину, который вышел на берег в мокрой одежде, задержали в 10 метрах от границы. Он рассказал, что является гражданином Сирии и несколько лет жил в Германии. А через Польшу в Украину пытался попасть к якобы гражданской жены, от которой у них есть двое детей и которые проживают в Одесской области.

Сейчас правонарушителя в порядке реадмиссии передано польской стороне.

Напомним, трех сирийцев задержали на границе во Львовской области.