Сириец нелегально пытался попасть к любимой из Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На Волыни пограничники задержали сирийца, который направлялся из Германии к любимой в Одесскую область, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Вчера вечером во время мониторинга государственной границы пограничный наряд Луцкого отряда неподалеку н.п. Старовойтово, что в Любомльском районе Волынской области, обнаружил нарушителя границы.
Неизвестного пограничники заметили во время патрулирования близ реки Западный Буг. Мужчину, который вышел на берег в мокрой одежде, задержали в 10 метрах от границы. Он рассказал, что является гражданином Сирии и несколько лет жил в Германии. А через Польшу в Украину пытался попасть к якобы гражданской жены, от которой у них есть двое детей и которые проживают в Одесской области.
Сейчас правонарушителя в порядке реадмиссии передано польской стороне.
Напомним, трех сирийцев задержали на границе во Львовской области.